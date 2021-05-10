Климатолог о погоде в Литве: летом температура будет подниматься до 30 градусов тепла

Эту весну многие запомнят как очень холодную и непредсказуемую. На одной неделе от мокрого снега валятся деревья, а на другой – уже стоит летнее тепло. Почему климат в Литве стал таким непредсказуемым? Об этом на Žinių radijаs говорили с климатологом Юстинасом Килписом.

"Весна - переменчивое время года. В этом году ее запомнили как холодный период. Однако есть разница между нашими ощущениями и средними данными температурного режима. Например, март в этом году, который многим казался холодным, на самом деле был немного теплее среднего. Апрель был холоднее, но он был переменчивым", - сказал климатолог.

По его словам, начало апреля было холодным, середина - теплее обычного, а конец – очень холодным.

"Вот средний показатель получился холоднее обычного, но правильнее было бы сказать, что апрель был переменчивым", – подчеркнул специалист.

По мнению Кильписа, может быть, что май, если выводить средний показатель, тоже окажется нормальным.

"Начало месяца было холодным, сейчас будут три теплых дня, почти летних, они повлияют на средние данные. Вот такая кроется опасность, когда говорим о среднем показателе. Например, среднемесячный показатель таит в себе много колебаний. Может быть очень холодно, может быть очень тепло, выводят средний показатель, получается норма. Поэтому если говорить о будущем, средние показатели будут таить большие колебания", - сказал климатолог, заметив, что память у людей короткая, на самом деле, например, зимой сейчас температура опускается ниже -15 реже, чем до 2000 г.

"А вот лето сейчас стало намного более теплым, появилось такое явление как тропические ночи, раньше этого не было, а в (…) Клайпеде с 1960 до 1990 г. была лишь одна тропическая ночь. В Вильнюсе их до 1990 г. не было вообще, а после этого года они бывают каждые 3-4 года", - сказал Килпис.

Тропическая ночь - такое явление, когда температура ночью не снижается ниже 20 градусов тепла. Он напомнил, что сейчас во многих домах в Литве установлены кондиционеры.

"С одной стороны, это показывает, что мы стали лучше жить, можем себе позволить установку такого прибора, а с другой – появилась потребность. Уже 16-17 лет подряд в Вильнюсе температура поднимается выше 30 градусов. (…) Раньше такое бывало раз в 2-3 года", - сказал Килпис.

"Средний показатель увеличивается лет за 10, люди привыкают, им кажется, что так было всегда. Но такого не было", - продолжил он.

Зима прошлого года отличалась тем, что вообще не сформировался снежный покров Такое было впервые за последние 60 лет истории наблюдения за природой. Средний показатель температуры был выше 0.

Килпис сказал, что велика вероятность того, что таких зим будет больше, но никуда не исчезнут и холодные зимы.

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