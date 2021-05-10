Правительственные эксперты обсудят дальнейшие послабления карантина и поддержание иммунитета

Правительственные эксперты в понедельник обсудят дальнейшие послабления карантина, поддержание иммунитета.

"Эксперты рассмотрят возможные дальнейшие модели распространения пандемии и управления ею - при каком уровне иммунизации популяции (вакцинация плюс естественным путем приобретенный иммунитет), каких показателях распространения пандемии, занятости коек в больницах и реанимационных отделений уже можно планировать возвращение к обычному ритму жизни с COVID-19 как сезонным заболеванием", - сказала BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.

По ее словам, эксперты также обсудят поддержание иммунизации.

"Когда и каким количеством доз прививать после перенесенного COVID-19", – сказала Р. Якилайтене.

Сейчас в установленном министром здравоохранения порядке могут прививаться переболевшие COVID-19 более полугода назад.

Представитель министра здравоохранения Айсте Шукшта сказала BNS, что эксперты должны дискутировать и о стратегии прививок вакциной AstraZeneca – прививать ли ею и людей более молодого возраста.

Как сказал ранее на пресс-конференции в понедельник директор Государственной службы контроля за лекарствами Литвы (ГСКЗ) Гитис Андрулёнис, предпосылки для этого в стране создает дополнительно проведенный Европейским фармагентством анализ пользы и риска этой вакцины.

Дополнительный анализ Европейского фармагентства показал, что вакцинация прививкой AstraZeneca людей в возрасте – 20–29 и 30–39 лет может быть пересмотрена с учетом уровня заболеваемости в стране, лечения в больницах и доступности других вакцин.

Это исследование показало, что польза от вакцины AstraZeneca возрастает с возрастом прививаемого лица и с ухудшением эпидемиологической ситуации в странах.

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