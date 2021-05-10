В Литве может быть пересмотрена стратегия вакцинации препаратом AstraZeneca

Директор Государственной службы контроля за лекарствами Литвы (ГСКЗ) Гитис Андрулёнис отметил, что в Литве может быть пересмотрена стратегия вакцинации препаратом AstraZeneca, однако пока нет планов не рекомендовать прививать этой вакциной более молодых лиц.

"Мы считаем, что оценка Комитета по лекарствам, предназначенным для людей (Европейского фармагентства – BNS), а также дополнительная выдержка из характеристик препарата, зафиксированные в Литве случаи тяжелой тромбоцитопении могут создать предпосылки к пересмотру стратегии вакцинации", – заявил Г. Андрулёнис на пресс-конференции в понедельник.

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По его словам, дополнительный анализ Европейского фармагентства показал, что вакцинация препаратом AstraZeneca людей в возрасте – 20–29 и 30–39 лет может быть пересмотрена с учетом уровня заболеваемости в стране, лечения в больницах и доступности других вакцин.

Однако литовская служба отмечает, что "нет запрета на использование вакцины в определенных возрастных категориях или у определенного пола".

А. Андрулёнис добавил, что этот вопрос обсуждался и с Министерством здравоохранения.

"Сегодня и в ближайшее время эта оценка выполнена на высшем уровне", – сказал он.

Как сказала на пресс-конференции старший советник Отдела фармакологической бдительности и информации об отравлениях ГСКЗ Ругиле Пильвинене, в Литве зарегистрированы первые два случая атипичных тромбов.

"Тромбоцитопения с тромбозом, именно тромбоз сагиттального синуса – крупной вены головного мозга – были два случая. Оба случая у молодых людей – 27 и 30 лет", – сказала она.

Р. Пильвинене утверждает, что один человек уже выздоровел, второй еще находится в больнице.

Представитель службы также отметила, что в апреле зарегистрированы еще несколько случаев тромбоза.

"Сообщено об одном, еще один тромбофлебит, один - тромбоза мезентериальных сосудов, это очень тяжелое нарушение, заканчивающиеся некрозом кишечника, но случай из этого сообщения достаточно скупо описан. Связано ли это с вакциной, или просто случайное совпадение, мы не можем сказать", – сказала она.

В начале апреля Европейское фармагентство заявило, что образование нетипичных случаев тромбозов должно быть отмечено как "очень редкое" побочное явление вакцины AstraZeneca от коронавируса и отметило, что польза от этой прививки значительно превышает возможный риск.

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