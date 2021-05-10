Виновник ДТП был таким пьяным, что даже не смог выйти из автомобиля

9 мая в Григишкес, на ул. Лентварё столкнулись автомобили BMW и Ford. Водитель последнего был пьян. О ДТП в полицию сообщили в 16.14 ч.

ДТП произошло, когда водитель Ford, выезжая на главную дорогу не пропустил автомобиль BMW, в котором ехала семья: мужчина, женщина и ребенок.

В ДТП люди не пострадали. Однако выяснилось, что виновник ДТП пьян. Водитель Ford не мог даже выйти из машины.

Полиция выяснила, что в его организме было 3,22 промилле. Автомобиль Ford доставили на охраняемую стоянку, начато расследование.

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