На Антакальнисском кладбище - толпа людей: был вывешен советский флаг, составлены протоколы как отмечают День победы в Вильнюсе

9 мая, когда в России отмечают окончание Второй мировой войны (так называемый "День Победы"), на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе собралось большое количество людей, большинство из которых - русскоязычные.

По данным столичной полиции, около 14.00 здесь находилось около тысячи человек, у некоторых были приколоты так называемые "Георгиевские" ленточки, советские военные знаки и тому подобное.

По словам сотрудников полиции, некоторые из пришедших на кладбище людей были явно в состоянии алкогольного опьянения, кричали. До 14.00 полиция оштрафовала одного хулигана за оскорбление должностных лиц (обматерил, называл фашистами и т. д.).

Еще один протокол об административном правонарушении был составлен за вывешивание советского флага.

Полиция будет следить за порядком на кладбище до вечера, а лица, демонстрирующие запрещенную коммунистическую символику и т. д., будут наказаны.

Литва, как и другие страны Европы, официально отмечает окончание Второй мировой войны 8 мая, в день, когда в 1945 году Германия подписала Акт о безоговорочной капитуляции.

Советская традиция празднования Дня Победы 9 мая в Литве получает неоднозначные оценки, так как после окончания войны страна осталась оккупированной СССР, продолжались репрессии.

Во время Второй мировой войны погибло 50-55 млн. человек, из них 30 млн. - гражданские лица. В Литве погибло 275 000 человек, из них 195 000 были евреи, уничтоженные во время Холокоста.

После войны и до 1952 года в лагеря и ссылки было вывезено 275 000 литовцев, погибло более 20 000 участников движения сопротивления, членов их семей и сторонников.

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