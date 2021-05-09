В Литве установлен один из самых агрессивных штаммов коронавируса - бразильский: более опасен для молодых людей

В Литве выявлен случай бразильского штамма коронавируса. Этот штамм является одним из самых опасных, он быстрее распространяется, повышается риск более серьезного течения болезни, действие вакцин уменьшается", - пояснил специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Саулюс Чаплинскас.

В передаче "Утро на Delfi" специалист пояснил, что пока в мире не выявлено серьезных последствий мутаций covid, но три штамма (бразильский, южноафриканский и британский) классифицируются как мутации, вызывающие озабоченность.

"Было обнаружено, что вирусы распространяются быстрее, существует более высокий риск серьезного течения болезни, люди среднего возраста чаще серьезно болеют, и, к сожалению, защитный эффект вакцин ниже", - сказал С. Чаплинскас.

Говоря конкретно о бразильском штамме, профессор отметил, что он вызывает более тяжелое течение болезни примерно в 2,6 раза чаще (чем первый диагностированный вариант вируса) и что люди попадают в реанимацию в 2,2 раза чаще.

"Сравнивая эти три штамма, бразильский по степени тяжести заболевания - посередине. Самый серьезный - это южноафриканский, затем бразильский, затем британский", - сказал С. Чаплинскас.

Заразность выше

По словам профессора, нет данных о том, сколько частиц нужно вдохнуть человеку, чтобы заразиться коронавирусом, и чем это отличается при сравнении первого варианта вируса со штаммами.

"Но очевидно, что люди секретируют больше этих мутировавших вирусов. Тогда в объеме воздуха их концентрация будет выше, чем у другого человека, который будет выделять их меньше. Соответственно, нужно будет вдохнуть меньше воздуха, чтобы они попали в дыхательные пути другого человека. Другими словами, инфекционная доза вируса ниже, а значит, можно заразиться легче и быстрее", - сказал С. Чаплинскас.

По словам профессора, заразность этого штамма выше за счет специфических белков вируса.

"Они быстрее разблокируют клетки человеческого тела с помощью рецептора AC2 на человеческих клетках. Вероятно, происходит то же самое, что вызывает более сложную клиническую картину и у молодых людей, и, возможно, она развивается быстрее, потому что эти рецепторы находятся по всему человеческому телу, в клетках различных органов. Возможно, это означает, что клиническое течение болезни может быть более быстрым и сложным", - сказал С. Чаплинскас.

Вероятно, потребуется скорректировать вакцины

Профессор лишь частично согласен с утверждением, что благодаря вакцинации мы сможем видеть свет в конце туннеля.

"На этом этапе, когда мы говорим о свете в конце туннеля, когда мы говорим о вакцинах, мы представляем этот первый туннель, но тут же начинается и второй туннель. Те люди, которые заболели в начале года, вероятно, не будут иметь достаточного иммунитета против нативного вируса в конце года, а защита от мутировавших вирусов, вероятно, будет еще ниже и исчезнет еще быстрее", - сказал С. Чаплинскас.

Специалист посчитал, что может потребоваться ежегодная модификация вакцины, как это сейчас происходит в случае с сезонным гриппом.

По его словам, попадут ли в общество более агрессивные формы вируса, будет зависеть от профилактических мер - как неспецифических, так и вакцин.

"Чем меньше будет восприимчивых людей, тем меньше шансов на распространение вируса. Это означает, что меньше нагрузка на систему здравоохранения, с другой стороны, меньше вероятность мутации вируса и образования новых опасных штаммов", - сказал С. Чаплинскас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!