По случаю Дня Европы премьер-министры стран Балтии призывают строить общее будущее

Отмечая в воскресенье День Европы, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии призывают создавать общее будущее.

"Мы призываем всех, и особенно народ Балтийских стран, принять активное участие в построении общего будущего. Страны Балтии проявили вдохновляющий энтузиазм и решимость в преобразовании своих стран и построении процветающих демократий", - говорится в совместном заявлении премьер-министров.

"Мы уверены, что сегодня народы Эстонии, Латвии и Литвы могут продемонстрировать такую ​​же решимость в построении сильного Европейского Союза, основанного на идеалах свободы, личной свободы и солидарности", - заявили премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Каринис и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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Поздравляя литовский народ, И. Шимоните подчеркнула, что, хотя 71 год назад Литва была отделена от Европы, вера в свободу и упорный труд определили, что сегодня мы являемся частью Европейского Союза.

"Вызовы и кризисы неоднократно показывали, что источником единства и силы Европы является ее солидарность, поэтому нам необходимо обсудить не только то, о какой финансовой и политической поддержке мы можем договориться для Литвы, но и о том, что мы сами даем Европе", - сказала премьер-министр.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман провозгласил декларацию, в которой изложил план, как добиться, чтобы в Европе не было войн, и чтобы она успешно развивалась. Эта декларация и послужила стимулом к объединению Европы. День провозглашения декларации отмечается как День Европы. В Литве этот день отмечается с 1996 года.

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