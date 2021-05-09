В субботу в Литве привили 12,9 тыс человек

За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 11 639 человек, вторую - 1,3 тысячи, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

В стране 771 тыс. человек уже привиты от COVID-19 первой дозой вакцины, 383 847 - обеими.

Хотя бы одна доза вакцины была введена 50% населения старше 80 лет, 63,9% населения в возрасте 75-79 лет, 65,4% - в возрасте 70-74 лет и 62,4% - в возрасте 65-69 лет.

В возрастной группе 55–64 года привито 38 процентов, в возрастной группе 45–54 лет - 28,3 процента, в возрастной группе 35–44 года - 21,2 процента жителей.

В Литве 27,6% жителей привиты хотя бы одной вакциной от коронавируса.

На сегодняшний день Литва получила в общей сложности 1 268 555 доз вакцин, все из которых доставлены в центры вакцинации. Всего было использовано 1 154 849 доз. В настоящее время имеется больше 113,7 тыс. неиспользованных доз вакцин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!