В Украине конфисковано 1500 бутылок водки из Чернобыля, следовавших в Британию

Первые партии "крафтовой водки", изготовленной на основе яблок, выросших неподалеку от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, были конфискованы украинскими властями и доставлены в прокуратуру Киева.

Об этом сообщил производитель алкоголя, компания Chernobyl Spirit Company. Создатели необычной водки называют себя социальным предприятием и утверждают, что Atomik — первый потребительский продукт с территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению после аварии на атомной электростанции в 1986 году.

Партию забрали с грузовика на спиртзаводе в Карпатах. В компании отметили, что "понятия не имеют" о причинах конфискации товара, следовавшего в Великобританию. Сейчас они ожидают результатов расследования украинских спецслужб.

"Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных украинских акцизных марок, — заявил профессор Университета Портсмута Джим Смит, основавший Chernobyl Spirit Company вместе с украинскими партнерами. — Но это бессмысленно, потому что товар следовал в Великобританию, и у него есть необходимые британские акцизные марки".

"Радиации не больше, чем в любой другой водке"

Джим Смит вместе с другими коллегами-учеными потратил годы на изучение зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей к ней территории, общей площадью 4 тыс. кв. км. Зона отчуждения подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами после аварии на станции и до сих пор считается радиоактивной.

В рамках исследования группа ученых-энтузиастов начала выращивать рожь и другие культуры в зоне отчуждения, чтобы выяснить, насколько те безопасны для потребления.

Причиной создания алкоголя было и желание ученых продемонстрировать, что землю вокруг зоны отчуждения можно снова задействовать с пользой.

Исследователи считают, что это поможет местным фермерам выращивать и продавать свою продукцию — сейчас это незаконно, а земли в пределах зоны отчуждения официально считаются загрязненными.

После первой дегустации продукта в 2019 году Джим Смит заявил, что в этой водке радиации не больше, чем в любой другой.

Смит и его коллеги слегка подкорректировали рецепт: на выходе получилось спиртное на основе яблок. Яблони растут в поселки Народичи, прилегающем к зоне отчуждения.

Компания обещает отдавать 75% всех вырученных средств на помощь людям в зоне отчуждения, все еще переживающим экономические последствия чернобыльской аварии.

"Мы надеемся, что эту проблему вскоре удастся решить, и мы продолжим нашу работу по оказанию помощи людям, ставшим жертвами разрушительных социальных и экономических последствий чернобыльской катастрофы", — заявил один из совладельцев компании и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Геннадий Лаптев.

Би-би-си обратилась в прокуратуру Киева за комментарием: на момент публикации ответа получено не было.

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