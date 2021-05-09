Об этом сообщил производитель алкоголя, компания Chernobyl Spirit Company. Создатели необычной водки называют себя социальным предприятием и утверждают, что Atomik — первый потребительский продукт с территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению после аварии на атомной электростанции в 1986 году.
Партию забрали с грузовика на спиртзаводе в Карпатах. В компании отметили, что "понятия не имеют" о причинах конфискации товара, следовавшего в Великобританию. Сейчас они ожидают результатов расследования украинских спецслужб.
"Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных украинских акцизных марок, — заявил профессор Университета Портсмута Джим Смит, основавший Chernobyl Spirit Company вместе с украинскими партнерами. — Но это бессмысленно, потому что товар следовал в Великобританию, и у него есть необходимые британские акцизные марки".
"Радиации не больше, чем в любой другой водке"
Джим Смит вместе с другими коллегами-учеными потратил годы на изучение зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей к ней территории, общей площадью 4 тыс. кв. км. Зона отчуждения подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами после аварии на станции и до сих пор считается радиоактивной.
В рамках исследования группа ученых-энтузиастов начала выращивать рожь и другие культуры в зоне отчуждения, чтобы выяснить, насколько те безопасны для потребления.
Причиной создания алкоголя было и желание ученых продемонстрировать, что землю вокруг зоны отчуждения можно снова задействовать с пользой.
Исследователи считают, что это поможет местным фермерам выращивать и продавать свою продукцию — сейчас это незаконно, а земли в пределах зоны отчуждения официально считаются загрязненными.
После первой дегустации продукта в 2019 году Джим Смит заявил, что в этой водке радиации не больше, чем в любой другой.
Смит и его коллеги слегка подкорректировали рецепт: на выходе получилось спиртное на основе яблок. Яблони растут в поселки Народичи, прилегающем к зоне отчуждения.
Компания обещает отдавать 75% всех вырученных средств на помощь людям в зоне отчуждения, все еще переживающим экономические последствия чернобыльской аварии.
"Мы надеемся, что эту проблему вскоре удастся решить, и мы продолжим нашу работу по оказанию помощи людям, ставшим жертвами разрушительных социальных и экономических последствий чернобыльской катастрофы", — заявил один из совладельцев компании и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Геннадий Лаптев.
Би-би-си обратилась в прокуратуру Киева за комментарием: на момент публикации ответа получено не было.
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