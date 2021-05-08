Премьер-министр Литвы: люди бросают мусор, где попало по привычке, но все же поведение меняется

ELTA ru.DELFI.lt

I. Šimonytė dalyvavo akcijoje "Darom" Foto: Organizacijos nuotr.

8 мая в акции "Делаем 2021" (Darom 2021) принимала участие и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она сказала, что люди мусорят по привычке, это плохая привычка, но, по ее словам, поведение людей меняется, становится лучше.

"Самое главное - не убирать, а не мусорить, поскольку, чтобы было что собирать, надо что бы кто-то что-то бросил. Все должны заботиться о том, что бы природе не пришлось "переваривать" то, что она не может "переварить", тем более, что на самом деле есть удобные способы избавления от ненужных вещей. Уму не постижимо, как можно выбросить бытовую технику в лесу, ведь ее бесплатно вывозят из дома", – сказала Шимоните. Статьи по теме: В пятницу и в субботу в Литве пройдет акция "Делаем" Премьер признала, что есть такие отходы, от которых пока избавиться нелегко, тут должны подтянуться муниципалитеты и правительство, чтобы решить эту проблему. "Часто разбрасывание мусора - это плохая привычка. Но я рада, что поведение людей меняется, улучшается", – сказала глава правительства. В этом году организаторы акции призывают жителей позаботиться не только о сборе, но и о сортировке отходов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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