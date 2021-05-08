В поле зрения парламента – рост контрабанды сигарет из Беларуси

Чтобы максимально снизить выгоду, который белорусский режим получает от Литвы, намереваются еще больше усилить контроль госграниц, чтобы не допустить провоза белорусских контрабандных сигарет.

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что контрабанда составляет 20–30% всего рынка сигарет, а белорусские сигареты – "абсолютное большинство".

"Когда мы курим белорусские контрабандные сигареты, мы поддерживаем режим Лукашенко. Это большая проблема геополитической безопасности, я считаю", – сказал он.

Комитет на этой неделе обсуждал с экспертами борьбу с белорусской контрабандой.

"Пока мы говорим об оружии борьбы, о средства будем говорить позже. Это и автомобили, и охрана границы, ведь технологически всю границу мы еще не оснастили", – сказал Кащюнас.

По его словам, проблему обсуждали в парламенте, потому что ее "масштабы растут".

"Очевидно, что это белорусская государственная политика, около Минска даже построили фабрики, предназначенные для производства контрабандных сигарет для Литвы", – сказал он.

По данным ученых Литовского университета медицинских наук, в 2019 г. 10,7% всех выкуренных в Литве сигарет были нелегальными, а 82% были произведены на гродненской фабрике "Неман".

Исследование пустых пачек сигарет показало еще больший масштаб проблемы – 31,5% пачек были неучтенными и не предназначенными для литовского рынка, а стоимость контрабанды на черном рынке составляет 100 млн. евро. По данным таможни, контрабанда сигарет из Беларуси выросла с 85% в 2019 году до 93% в 2020 г.

В 2020 г. таможня Литвы задержала крупнейшее в истории количество контрабандных сигарет – 16,6 млн. пачек – в два раза больше, чем в 2019 г. В 2018 г. 34% контрабанды задерживали внутри страны, а с 2019 г. – на границе с Беларусью (54%), в 2020 г. – 64%.

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