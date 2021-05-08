Во время карантина в Литве увеличилось количество нуждающихся жителей

В Вильнюсе стоят большие очереди малоимущих людей, которые приходят за продуктами. Видимо, карантин увеличил количество нуждающихся. Однако с 2023 года в Литве планируют отказаться от раздачи продуктов. Вместо этого на специальные карты жителям планируют переводить деньги на продукты, сообщают журналисты LNK.

"Очень беспокоила ситуация в декабре-январе, когда количество нуждающихся выросло, но сейчас, по мере ослабления правил карантина, людей стало меньше, видимо одни вернулись на работу, другие нашли работу", – рассказала журналистам представитель "продовольственного банка" (Maisto bankаs) Мигле Петроните.

Рост числа нуждающихся фиксирует и Соцмин Литвы. Больше всего люди пострадали во время второго карантина.

"Если во время первого карантина помощь в среднем получали 170 000 человек в Литве, то во время второго это уже около 180 000", – сказал представитель Соцмина Артурас Битаутас.

Чтобы уменьшить скопление людей, организация выдает продукты из микроавтобусов в нескольких местах. Тем, у кого нет возможности приехать за продуктами, их доставляют на дом.

"Помощь развозят на микроавтобусе "Продовольственного банка", который останавливается в определенном районе или регионе, к нему приходят люди, в некоторых случаях подъезжают еще ближе к домам", – сказала Петроните.

"Продовольственный банк" выполняет функции посредника.

"Мы стараемся, чтобы этот паек был как можно более сбалансированным", – сказал Битаутас. По его словам, недовольные пайками были и будут, всем угодить не удастся.

Основная деятельность "Продовольственного банка" – собрать продукты с небольшим сроком годности и распределить между разными организациями.

"Мы собираем продукты и привозим на склады, сортируем по категориям и передаем неправительственным организациям, которые помогают нуждающимся", – сказала Петроните.

По ее словам, цель организации - борьба с напрасным расходом продуктов, поэтому даже получателей помощи просят не брать те продукты, которые они не будут есть.

Соцмин Литвы намерен с 2023 года отказаться от раздачи продовольственных пайков и переводить на специальные социальные карты деньги на продукты для малоимущих. Таким образом люди смогут сами купить то, что им нужно.

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