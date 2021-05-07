Президент: было бы логично, чтобы "зеленый паспорт" действовал только для подтвержденных в ЕС вакцин

BNS ru.DELFI.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что "логичным шагом" было бы включение в обсуждаемую сейчас в Евросоюзе (ЕС) концепцию "зеленого паспорта" только подтвержденных в Сообществе вакцин.

"Это очень логичное и последовательное решение: если мы полагаем, что можем считать надежными и безопасными те вакцины, которые подтвердило Европейское медицинское агентство, то естественно, что и использование "зеленого" цифрового сертификата или паспорта должно быть связано с теми же самыми вакцинами", - сказал Г. Науседа, отвечая на вопросы журналистов в пятницу в Порту. Президент также говорит, что является "большим сторонником "зеленого паспорта", так как это, на его взгляд, предоставляет возможность быстрее вернуться к обычному ритму жизни. Статьи по теме: Глава Минздрава Литвы: даже после вакцинации к прежней жизни не вернемся Инструкция как привитым или переболевшим получить "паспорт возможностей" в Литве В последнее время высокопоставленные должностные лица ЕС говорили, что европейский сертификат может быть утвержден в июне, когда начинается летний сезон отпусков. В конце марта ответственная за здравоохранение член Еврокомиссии (ЕК) Стелла Кириакидис заявила, что предлагается включить в сертификат прививки, сделанные вакцинами, не входящими в портфель вакцин ЕК, но только в том случае, если вакцины подтверждены в ЕС. И все же обсуждается, что отдельные члены ЕС могли бы включить в паспорт и дополнительные вакцины - такой шаг, скорее всего, сделали бы Венгрия и еще несколько государств-членов, которые решили использовать российскую вакцину "Спутник V" или предлагаемые Китаем альтернативы. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: