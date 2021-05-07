Необычный день: вильнюсец сопровождал семью крохаля на протяжении 1,5 км

Вильнюсец Дарюс надолго запомнит это пятничное утро. Он до самой реки сопровождал самку крохаля и ее 11 утят, которые шли в водоему через весь старый город. Они прошли по улочкам старого города около 1,5 км, без помощи людей птице-маме вряд ли удалось бы добраться до реки с малышами.

Самку большого крохаля с утятами Дарюс заметил на улице Траку, недалеко от францисканского монастыря. Птенцы сидели под автомобилем. Вокруг толпились люди, которые не знали, что им делать с утятами.

Didžioji dančiasnapė antis Foto: Skaitytojo nuotr.

"Они хотели поймать их в ящик. Но мы посоветовались и решили просто проводить уток до реки. С улицы Траку мы свернули к школе им. Саломеи Нерис. Пришлось идти по дороге, по тротуару утка идти не хотела. Утята купались в каждой луже", – рассказал Дарюс.

"Около храма Св.Катерины я встретил двоих рабочих, у которых была сеть для лесов. Мне дали кусок сети, чтобы поймать утят. Но нам удалось поймать утят, а утка улетела и стала их звать, сидя в стороне. Чтобы их не разучить, пришлось выпустить утят и идти за ними дальше", – продолжил рассказ мужчина.

Утка с 11 утятами в сопровождении Дарюса и еще нескольких человек шли по ул. Вокечу, Лабдарю, до Кафедральной площади.

Didžioji dančiasnapė antis Foto: Skaitytojo nuotr.

"Мы старались направлять их по менее оживленным улицам. Останавливали машины, просили людей уйти в сторону. Сложнее всего обстояли дела на одной из улиц около Кафедральной площади. Водители сигналили, были недовольны тем, что их остановили. Мы преодолели этот путь, вышли на Кафедральную площадь. Утятам нелегко было забраться по ступенькам на площади. Кое-как им это удалось, а оттуда до реки путь уже не был очень сложным. Вдоль горы Гедиминаса мы проводили их к реке", – рассказал вильнюсец.

Но на этом испытания мамы-утки и ее малышек не закончились. На мать напал самец большого крохаля: запрыгнул ей на спину, пытался прогнать. Дарюс предположил, что это была борьба за территорию. Люди отпугнули и прогнали самца.

Орнитолог Марюс Карлонас сказал, что большой крохаль еще недавно был занесен в Красную книгу Литвы, но в последние годы популяция этих птиц стала понемногу расти.

Орнитолог рассказал, что этим птицам особенно не хватает мест для гнездования, поскольку они выводят птенцов в дуплах деревьев. В городах, около рек, по словам Карлонаса, не осталось больших и старых деревьев с дуплами. Поэтому птицы стали устраивать гнезда в полостях зданий (такие случаи были зафиксированы в Вильнюсе, Тракай и Каунасе).

"На этот раз утке и ее птенцам повезло, благодаря людям, они преодолели большое расстояние и по городским улицам дошли до водоема", - орнитолог сказал, что если бы не люди, то такая прогулка могла бы закончиться печально - для утят опасность представляют кошки, вороны, автомобили.

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