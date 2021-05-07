Исследование: уровень безработицы в Литве в первом квартале этого года – 7,5%

Уровень безработицы в Литве в первом квартале 2021 года составил 7,5% или на 0,4 проц. пункта ниже, чем в январе-марте прошлого года, показали данные исследования занятости жителей Литвы, проведенного Департаментом статистики.

За квартал (в январе-марте, по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года), уровень безработицы в стране снизился на 1,5 проц. пункта. Уровень безработицы среди мужчин составил 7,4%, среди женщин - 7,5%.

Количество безработных в первом квартале было 108,8 тыс. - за квартал их число снизилось на 25,7 тыс. (19,1%), а за год выросло на 2,5 тыс. (2,4%).

Количество долгосрочных безработных за квартал снизилось на 1,9 тыс. и составило 36,8 тыс., среди лиц 15-24 лет было 20,1 тыс. безработных.

Уровень безработицы среди молодежи (15-24 года) в январе-марте составил 12,5%, а показатель долгосрочной безработицы в первом квартале составил 2,7%.

В первом квартале в стране работали 1,352 млн жителей – на 0,6 тыс. меньше, чем в октябре-декабре прошлого года и на 34,6 тыс. (2,5%) меньше, чем в первом квартале 2020 года.

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