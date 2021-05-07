В скором времени в Литву придет теплая погода

Холодное и сырое начало мая многим уже надоело, а настоящая весна все еще не приходит. Однако климатолог Гинтаутас Станкунавичюс поделился хорошими новостями.

По его словам, аномально холодная погода (средняя температура во многих районах была на 2-5°C ниже многолетней нормы) неблагоприятна для сельского хозяйства, однако этот сырой период на пользу природе.

"По данным на сегодняшнее утро, за 6 дней мая местами уже выпала месячная норма осадков: в Вильнюсе – 44 мм, в Каунасе – 45 мм, в Шяуляй – 56 мм (из них 45 мм - 3 мая за 12 ч.), в Паневежисе – 53 мм. И это не конец. Дожди прогнозируют на востоке и на юге Литвы. В субботу кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в большинстве районов страны, однако наибольшая вероятность осадков наблюдается на севере и на востоке", - сказал климатолог.

По словам климатолога, народная мудрость гласит, что "апрельские дожди - на вес золота", но то же самое можно сказать о майских и даже о дождях в начале июня, они нужны для быстрого роста растительности.

"Конечно, возникает вопрос, где же тепло? А оно уже рядом: начиная с воскресенья, когда небо расчистится и воздух прогреется до 13–17°C, на следующей неделе теплее будут и дни и ночи. По ночам без заморозков, будет 5–12°C. Днем после обеда будет до 20–25°C – даже у моря. Кроме того, будет четыре-пять сухих дней после сырого периода", – сказал он.

"Земледельцев и садоводов интересует дальнейшая ситуация с погодой в Литве. Уже сейчас можно смело сказать, что засухи, по крайней мере в начале лета, не будет, также невелика вероятность лесных пожаров. По данным, которые есть на сегодняшний день, теплая погода или близкая к норме, будет держаться в ближайшие две недели. В конце мая ожидается еще один прохладный и дождливый период", - сказал климатолог.

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