"Мы завалены письмами с признаниями в любви": гендиректор "Медузы" Галина Тимченко – об атаке власти и включении в список "иноагентов" Интервью Delfi

Министерство юстиции России включило "Медузу" в список иностранных агентов. Это прецедент – впервые иноагентом назначено крупное медиа с большой аудиторией. СМИ потеряло рекламодателей и объявило сбор пожертвований. Что будет с изданием и как журналисты собираются выживать? На эти вопросы Delfi.ru ответила основательница и гендиректор "Медузы" Галина Тимченко.

– Удалось ли "Медузе" получить более-менее четкое объяснение, почему Минюст принял такое решение?

– Мы не хотим гадать и не знаем, почему это произошло именно сейчас. Но мы видим, как изменилась ситуация в России в 2021 году — теперь не только на активистов, но и на журналистов заводят уголовные дела. Есть некий ужасающий контекст 2021 года, и в этом контексте это все выглядит логично. Но точные причины мы не знаем.

– Готовится ли издание обжаловать его в суде?

– Мы подаем документы, потому что считаем, что важно попытаться. Однако перспектив – ноль.

– Если говорить об оттоке рекламодателей, сколько партнеров в процентном отношении отказались работать с "Медузой"?

– Мы не раскрываем бюджет. Могу лишь сказать, что в основе нашей бизнес-модели лежала нативная реклама.

– Сколько сотрудников работало в издании на момент признания "Медузы" иностранным агентом и сколько осталось сейчас?

– Пока с нами большая часть команды, но прошло всего две недели. Еще рано говорить об этом.

– Позволили ли пожертвования читателей закрыть необходимые бреши в бюджете?

– Мы пока не готовы подводить итоги краудфандинговой кампании. Она только началась. Мы видим, что наши читатели нас поддерживают. Мы завалены письмами с признаниями в любви и со словами о том, как людям важна наша работа. Но финансовые итоги подводить рано.

Foto: "Медуза" printscree

– Может ли издание гипотетически перейти на такую модель работы и привлечения средств в дальнейшем? Например, инвестировать в развитие на платформе Patreon?

– Patreon — это просто один из инструментов краудфандинга. Говоря о подобном подходе в целом, могу сказать – да, мы внедряем эту модель. Но, конечно, один лишь краудфандинг — это не совсем правильно и стабильно. Но пока рано подводить какие-либо итоги и делать выводы. Поэтому однозначного ответа здесь нет.

– Связываете ли вы атаку на "Медузу" с противоречиями между Латвией и Россией, в частностью – решением Латвии блокировать сайт RT, запретить ретрансляцию целого ряда российских каналов, а также возбуждением уголовных дел против латвийских журналистов, сотрудничавших с холдингом МИА "Россия сегодня"?

– Это одна из версий, и она выглядит правдоподобной. Но никогда не бывает одной причины. Это комплекс причин, и это может быть одна из них.

– Рассматривается ли возможность зарегистрировать издание под тем же или под схожим брендом по-новому – в России или в другой стране, чтобы избавиться от статуса "иностранный агент"?

– Это не поможет. Ничего не мешает чиновникам внести и новое юрлицо в реестр "иностранных агентов".

– Спасибо за ответы.

На прошлой неделе Минюст РФ признал "Медузу" – одно из крупнейших онлайн-СМИ на русском языке – иностранным агентом. Издание, редакция которого с 2014 года расположена в Риге, практически сразу оказалось на грани закрытия.

"Медуза" запустила сбор пожертвований https://support.meduza.io/ и резко сократила расходы, однако потеря рекламодателей и потенциальные штрафы ставят под вопрос будущее издания.

Foto: "Медуза" printscree

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