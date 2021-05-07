В Литве с мая действует новая система продажи автомобилей, до сентября штрафов за нарушения порядка не будет

ru.DELFI.lt

С 1 мая 2021 года в Литве действует новая система учета владельцев транспортных средств. Все сделки, связанные с автомобилями, должны регистрироваться в указанные сроки. С учетом масштаба перемен, до 1 сентября объявляют переходный период, во время которого никакие санкции применяться не будут. Цель контролирующих ведомств - не наказание, а предоставление необходимой информации.

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