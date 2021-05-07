Премьер Литвы почтила память жертв Второй мировой войны и тоталитарных режимов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу в Мацикай, что в Шилутском районе, почтила память жертв Второй мировой войны и тоталитарных режимов.

"Судьбы находившихся, убитых в действовавших в Мацикай лагерях нацистских и советских властей напоминают нам с болью о том, что тоталитарные режимы не выбирают жертв ни по национальности, ни по профессии, ни по другим признакам. Эти режимы осуществляли преступления против человечности", – цитируются слова премьера в пресс-релизе правительства.

"Мацикай и сотни других лагерей нацистов и советов, ГУЛАГи или лагеря военнопленных, обнаруживаемые до сих пор массовые захоронения свидетельствуют о бесконечных жестокостях войны и преступлениях против человечности. Эти приносящие боль страницы истории учат нас не оставаться безразличными – действовать солидарно, когда мы видим угрозу миру и стабильности, и останавливать агрессора, пока не поздно", – добавила она.

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В 1941 году в деревне Мацикай нацистская Германия учредила лагерь военнопленных, который действовал до 1944 года. Здесь находились в заключение военные Польши, СССР, США, Соединенного Королевства, Канады, Франции, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии и других стран-союзниц. По данным Департамента военной разведки США, в лагере могло находиться не менее 10 тыс. человек.

Когда Советская армия оккупировала Литву, в Мацикай был оборудован лагерь для немецких и союзнических военных пленных Nr. 184. В 1946 году он был реорганизован и переименован в лечебный, сюда свозили тяжело больных и физически изможденных военнопленных со всех лагерей, находившихся в Литве. Позднее в Мацикай "за контрреволюционные преступления" находились в заключении гражданские, политзаключенные, священники, женщины и дети – участники сопротивления, сторонники литовских партизан, колхозники, не выполнившие обязанности, сбежавшие из ссылки. В лагере одновременно находились и криминальные преступники.

Этот лагерь был закрыт в июне 1955 года.

В 2011 году при прокладке дороги в деревне Армаленай Шилутского района было найдено множество останков пленников нацистского лагеря военнопленных. В этом году были проведены археологические исследования, были эксгумированы останки более 1 тыс. человек. Все они этой осенью были захоронены рядом с Кладбищем лагерей в Мацикай.

Сегодня Лагерный комплекс в Мацикай составляют место, в котором находились лагеря, карцер, могилы заключенных, баня и казарменное здание. В 1993 году здесь был оборудован музей, рассматривается вопрос о приведении в порядок этого мемориального комплекса и увековечения памяти жертв.

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