В Клайпеде – первый груз газа из Египта

BNS ru.DELFI.lt

Klaipėdos SGD terminalas Foto: Įmonės nuotr.

В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл первый в истории терминала груз газа из Египта с завода СПГ в Идку.

Газовоз LNG Fukurokuju, ходящий под багамским флагом, утром пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов vesselfinder.com и myshiptracking.com. Оператор терминала - компания Klaipėdos nafta - сообщил, что судно доставило около 138 тыс. кубометров СПГ. Оно впервые зашло в литовский порт. В этом газовом году, начавшемся в октябре прошлого года, на терминал в Клайпеду прибыли 10 крупных судов СПГ из САШ и 31 небольшое судно из российского Высоцка, где находится завод "Новатэк". Эти небольшие суда доставляют по 9,5-15 тыс. кубометров СПГ. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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