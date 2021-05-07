Вильнюс приглашает на вакцинацию жителей старше 35 лет

Вильнюс приглашает на вакцинацию вакциной AstraZeneca жителей старше 35 лет.

Об этом в социальной сети сообщил советник мэра столицы Литвы Каролис Жукаускас.

Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал BNS, что люди из этой группы могут регистрироваться с 5 ч. утра, их будут прививать в пятницу-субботу, в воскресенье центр вакцинации в Вильнюсе работать не планирует.

"Сейчас у нас есть около 6000 доз AstraZeneca, прививать будут завтра", – сказал Вайтекенас.

В 10 ч. в системе оставалось 3002 дозы.

О планах прививать людей старше 35 лет накануне сообщал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс. По его словам, такое решение одобрено министром здравоохранения Арунасом Дулькисом.

Шимашюс предупредил, что из-за наплыва пользователей, система в пятницу может работать со сбоями.

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