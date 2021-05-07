Коронавирус в Литве: 1244 новых случая, скончались 15 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1244 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 18 тыс. 779 молекулярных тестов (ПЦР) и 7950 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 255 тыс. 384 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 229 тыс. 667 человек, декларированы 183 тыс. 589 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 16 тыс. 664 человека, декларированное число больных составляет 62 тыс. 742.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4019 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8094 смерти.

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