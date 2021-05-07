Важная новость для пациентов: увеличивается срок возможной регистрации к специалистам

В Литве увеличивается срок возможной регистрации к специалистам. Отныне на регистрацию к врачам-специалистам у пациента будет не 30, а 60 дней, сообщает Минздрав Литвы.

Цель поправок - экономия времени семейного врача, чтобы не пришлось переписывать направление, в случае, когда человек не успевает зарегистрироваться на консультацию специалиста. Также это экономия времени пациента - ему не придется повторно обращаться к врачу с той же проблемой.

Кроме того, во время карантина продлевать рецепты на назначенные врачом лекарства сможет медсестра. Это можно сделать как во время удаленной, так и во время контактной консультации.

Пациенты могут регистрироваться к врачам-специалистам через систему предварительной регистрации (IPR IS). Можно зарегистрироваться к врачу в поликлинике и по телефону.

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