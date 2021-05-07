На площадке крупногабаритных отходов в Вильнюсе обнаружен человеческий череп

ru.DELFI.lt

Департамент полиции информировал, что 6 мая, в 15 ч., в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, на площадке для крупногабаритных отходов, обнаружен человеческий череп.

Собраны материалы, которые помогут установить причину смерти. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!