Инструкция как привитым или переболевшим получить "паспорт возможностей" в Литве

Правительство Литвы сообщило, что с 24 мая в Литве начинает действовать "паспорт возможностей". Он позволит привитым, переболевшим или получившим отрицательный тест на коронавирус получить больше свободы.

Правда, то, что вы привиты или переболели надо доказать, предъявив документ. Справку можно взять на сайте E. sveikatа или получить у семейного врача.

Как взять справку на E. sveikatа? На сайте esveikata.lt выберите "Подключиться" (Prisijungti).

Затем выбирайте iPasas prisijungimas. Выберите подходящий способ подключения и подключитесь. Жмите "Все диагнозы (Visas diagnozes) и найдите запись о вакцинации U07.6 Потребность иммунизации от COVID-19 (или запись о диагнозе болезни, если вы переболели).

Внизу окна найдете надпись "Назначение прививок" (Skiepų skyrimai) и жмите "Запись о вакцинации (Vakcinacijos įrašas). Справа жмите "Прислать документ" (Atsisiųsti dokumentą). Когда вы откроете документ, его можно прислать в формате PDF, можно хранить его в смартфоне или распечатать.

В документе, зарегистрированном Минздравом, указано, кто может рассчитывать на смягченные карантинные требования.

Привитые вакциной от COVID–19, зарегистрированной в ЕС:

через неделю после второй дозы вакцины Comirnaty или COVID–19 Vaccine Moderna;

через 4 недели после первой дозы вакцины от COVID–19 Vaccine Janssen;

через 4 недели после первой дозы вакцины Vaxzevria, но не дольше 12 недель; после второй дозы Vaxzevria;

переболевшие COVID–19, если факт болезни был подтвержден тестом ПЦР SARS–CoV–2 или после получения положительного теста на антигены (не дольше 180 дней (но не раньше, чем завершится время изоляции);

в течение 24 ч. после получения отрицательного теста на COVID–19 (ПЦР SARS–CoV–2 или на антигены);

дети до 16 лет.

Минздрав указал, какие меры смягчения карантина будут действовать:

общение в больших группах, а также плавание на судах большими группами;

люди с иммунитетом могут работать в офисе как в госучреждениях, муниципальных учреждениях и компаниях, так и в частных компаниях;

не применять ограничения в сфере проживания, если речь идет о людях с иммунитетом;

предоставлять услуги в помещениях кафе, ресторанов, баров (за исключением ночных клубов), казино и т.п. лицам с иммунитетом;

разрешить проводить мероприятия как в закрытых, так и в открытых местах с участием большого количества человек или зрителей, если у них есть иммунитет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!