Выясняется, каким будет новый этап карантина: через пару недель жизнь в Литве изменится

Правительство Литвы в среду приняло проект, связанный с "паспортом возможностей", одобрив новый порядок - с 24 мая переболевшие, привитые или получившие отрицательный тест на коронавирус смогут участвовать в мероприятиях, ходить в рестораны и кафе, в казино, однако ночные клубы пока будут закрыты.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте в передаче "День на Delfi" рассказала, как будет проходить тестирование.

"Во-первых, надо сказать, что сегодня правительство единогласно изменило постановление о карантине, в котором узаконило "паспорт возможностей", а значит, за это время ответят на множество технических вопросов, включая тестирование. Но кое-что я могу сказать уже сегодня. Мы проводим тестирование через муниципалитеты, которые это лучше организуют, поскольку организуют вакцинацию, а сейчас и тестирование. Минздрав позаботится о регистрации и передаче тестов. Прямо скажу – человеческие ресурсы ограничены, поэтому пунктов тестирования будет немного, но по сути мы создадим возможности для тестирования, если кто-то не захочет ждать, то сможет сдать тест в частном порядке", – сказала министр.

"Мы решаем иные вопросы – количество тестов не ограничено, но ограничено количество мест. Одним муниципалитетам будет легче другим труднее, но цель – обеспечение возможности тестирования по всей Литве. Главное – не как ограничить количество тестов, а как организовать тестирование, чтобы хватило пунктов", – сказала министр.

"До 24 мая представят схему инфраструктуры тестирования, очень важно, что пока мы узаконили срок действия теста - 24 ч., я не исключаю, что по мере улучшения ситуации, его действие продлят до 48 ч. Важно также подчеркнуть, что тест не дает иммунитета, его дает вакцина, но для вовлечения большего числа людей, мы используем элемент тестирования", – сказала Армонайте.

На вопрос, что должны знать о "паспорте возможностей" те, кто переболел коронавирусом, министр сказала, что учитывают позицию иммунолога.

"В схеме участвуют и те, у кого есть иммунитет, после болезни - 180 дней – сейчас такой порядок. Так разъяснили иммунологи", - сказала министр.

"Паспорт возможностей" получат привитые первой дозой Astrazeneca - уже через 4 недели после первой дозы. Аналогично и после второй дозы. Важно заметить что если человек не сделает вторую прививку Astrazeneca, то он лишится права на "паспорт возможностей".

Что касается Johnson & Johnson, то аналогично иммунитет приобретается через 4 недели, а после Modernа и Phizer – должна пройти неделя после второй дозы", - сказала министр.

Армонайте сказала, что "паспорт возможностей" - это временный документ.

"Лично я думаю, что это должно быть временное решение, когда мы привьем много людей, снимем карантин, пока у нас сложная ситуация, в день фиксируют больше 1000 случаев, начало лета может быть более сложным, поэтому полного отказа от карантина придется подождать, "паспорт возможностей" будет той мерой, которая знаменует новый этап карантина. Я надеюсь, что "паспорт возможностей" побудит людей быстрее привиться", - сказала министр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!