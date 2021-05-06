В Сейме Литвы все больше сторонников ограничения возможностей компаний, связанных с БелАЭС

В парламенте Литвы все больше одобрения получает предложение правящих в большей степени ограничить возможности участия в энергетических проектах Литвы иностранных и отечественных компаний, которые напрямую и косвенно связаны с Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).

В четверг Комиссия по энергетике и слаженному развитию одобрила более строгие правила, предусматриваемые в двух проектах законов – Об обеспечении защиты важных для национальной безопасности объектов и Об угрозах, создаваемых небезопасными электростанциями третьих стран.

Комиссия также призвала Комитет по нацбезопасности и обороне (КНБО) запросить вывод правительства. Глава этого комитета Лауринас Кащюнас заявил, что эту проблему уже пытаются решить.

"Мы думаем об этом, что то или иное наше ведомство могло бы постоянно предоставлять список компаний, который участвуют в проекте БелАЭС, и так было бы проще контролировать. Мы уже консультируемся с некоторыми ведомствами. Есть возможность это сделать. Такой вариант мы и постараемся рассмотреть", – сообщил Л. Кащюнас.

Между тем, замминистра энергетики Альбинас Занавичюс заявил, что следует оценить, как поправки и их реализация могут повлиять на уже реализованные в Литве стратегические проекты.

Кроме того, он считает, что компании, участвующие в строительстве БелАЭС, возможно, участвуют в проектах, которые развиваются не только в энергетическом секторе Литвы, но и в транспортном и в прочих секторах.

В поправках предлагается не разрешать стратегическим энергетическим компаниям страны напрямую или косвенно заключать сделки с компаниями или их владельцами, участвующими в проектах БелАЭС.

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