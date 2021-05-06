КС оценит запрет на возвращение в Литву в случае положительного теста на коронавирус

Конституционный суд (КС) Литвы сообщил, что возьмётся за рассмотрение просьбы оценить запрет на возвращение в Литву в случае положительного теста на коронавирус.

Группа парламентариев обжаловала в КС постановление правительства о карантинных правилах, которыми ограничивается право граждан Литвы с положительным тестом на COVID-19 вернуться в Литву.

С 10 марта все лица старше 16 лет, прибывающие из иностранных государств, обязаны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, выполненный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

Требования не применяются в отношении путешествующих по Литве транзитом, в отношении белорусов, прибывающих в страну по гуманитарным причинам, к переболевшим или привитым лицам, а также к лицам моложе 16-ти лет.

Ранее премьер Игрида Шимоните заявляла, что требование отрицательного теста на COVID-19 при возвращении в Литву согласуется с Конституцией. Она акцентировала, что правительственное постановление не устанавливает принципиальный запрет на въезд в страну граждан Литвы без теста.

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