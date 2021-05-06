"Delfi Главное": вакцинация в провинции Литвы и общественные "прослушания" по БелАЭС

Продолжаем разговор о том, как проходит борьба с коронавирусом и вакцинация в Литве. Какая ситуация сложилась в Акмянском районе, где проживает и работает немало трудовых мигрантов из Украины, Беларуси и России? Как меры правительства оценивают в провинции Литвы. Об этом разговор с мэром Акмянского районного самоуправления Виталиюсом Митрофановасом.



Государственная инспекция по безопасности атомной энергии Литвы отказалась от приглашения МЧС Беларуси поучаствовать в общественных слушаниях по БелАЭС без права выступления, которые состоялись 30 апреля.

Литва заявила, что большинство давних вопросов ядерной безопасности до сих пор не решены , "обеспечение безопасности – это ответственность страны за своевременное и надлежащее выполнение всех мер, необходимых для повышения безопасности в соответствии с современными международными стандартами". Литва призвала Беларусь "приостановить пуск и эксплуатацию Белорусской АЭС и незамедлительно решить вопросы ядерной безопасности".

Во что превратились "прослушания" по БелАЭС? Обсуждаем тему с Андреем Ожаровским и Ириной Сухий.

Ирина Сухий - председатель правления общественного объединения "Экодом"

Андрей Ожаровский - инженер-физик, представитель программы "Безопасность радиоактивных отходов" Российского социально-экологического союза

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.

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