Мэр Друскининкай и сотни друскининкайцев едут в Вильнюс: ждите

Огромная колонна машин выехала из Друскининкай в столицу Литвы, среди направившихся в Вильнюс и мэр города Ричардас Малинаускас. Они готовятся к акции протеста против закрытия санатория Belorus.

Мэр Друскининкай не скрывал возмущения действиями властей. Он входит в число тех жителей, которые поддерживают "Марш защиты семей" и обещает помощь жителям Друскининкай, которые хотят попасть на это мероприятие.

"На сто процентов. Хватит этих цирков. (Поддерживаю) все, что происходит в Литве - закрытие санатория из-за амбиций одного человека, когда пропихивают свои дела, вызывает чувство омерзения. Мы не в правовом государстве живем, мы живем в условиях правового бандитизма", - возмущался Малинаускас.

Он сказал, что сейчас сотня машин уже под Вильнюсом.

"Мы стоим под Вильнюсом, поднимаем флаги, ждите, сейчас будем. Первое место - Swedbank, второе – президентский дворец, третье – правительство, четвертое – МИД, пятое - парламент. Нас будет сопровождать полиция. Будет 80-100 автомобилей, едем посмотреть, как живет Вильнюс", - заметил мэр.

Напомним, что работники санатория Belorus, который был закрыт из-за введенных ЕС санкций, в четверг проводят акцию протеста.

Колонна из 100 машин от Паркового моста проедет мимо санатория, затем по ул. М.-К.Чурлёниса, мимо многоквартирного дома на ул. Гардино, который принадлежит санаторию, затем мимо банка Swedbank в Друскининкай.

"Позиция работников будет высказана на плакатах, которые будут размещены на автомобилях и на балконах принадлежащего санаторию дома. Еще один плакат будет у друскининкайского отделения Swedbank", – сказал председатель рабочего совета работников Belorus Владислав Шаруцкий.

Первая акция протеста состоялась 12 января этого года.

Belorus - первый случай в истории Литвы, когда в отношении действующего в стране предприятия применяются международные санкции. Когда применили санкции, банк Swedbank заморозил счета санатория.

По данным Центра регистра, санаторий Belorus принадлежит службе президента Беларуси.

В конце 2020 года ЕС ввел санкции в отношении белорусского режима.

Литовская служба занятости в среду сообщила, что прекратила выплату субсидий 400 работникам санатория Belorus – им выплатят однократные пособия и помогут найти работу в другом месте.

Служба занятости сообщает, что подготовила план по гармоничному переходу на рынок труда 393 работников санатория (133 из них - медики). В санатории Belorus работают около 350 граждан Литвы, остальные - граждане Беларуси.

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