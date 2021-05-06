Двое пострадавших находились в отделении интенсивной терапии. 6 мая после консилиума врачей их решили перевезти в Центр Каунасской клиники для пострадавших от ожогов.

В Клайпедской университетской больнице остались пятеро пострадавших.

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