Двоих пострадавших во время взрыва на Klaipėdos medienа перевезли в Каунасскую клинику

ru.DELFI.lt

„Klaipėdos medienos“ gamykla po sprogimo (Martyno Vainoriaus nuotr.)

В понедельник в Клайпеде в здании компании Klaipėdos mediena произошел взрыв, семерых пострадавших привезли в Клайпедскую университетскую больницу, двое из них получили серьезные травмы.

Двое пострадавших находились в отделении интенсивной терапии. 6 мая после консилиума врачей их решили перевезти в Центр Каунасской клиники для пострадавших от ожогов. В Клайпедской университетской больнице остались пятеро пострадавших. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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