Массовая вакцинация начнется с 31 мая.
Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.
Единую систему регистрации планируют запустить с 17 мая.
По имеющимся данным, с 10 мая планируют прививать жителей с 55 лет, с 17 мая - с 45 лет, с 24 мая - с 35 лет.
С 31 мая смогут прививаться все жители старше 16 лет.
Об этом официально на пресс-конференции должен объявить глава Минздрава Литвы.
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