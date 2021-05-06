Политолог: ЕС предстоит понять, как взаимодействовать с Москвой. Путин ведет дело к созданию тоталитаризма

Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Затем последовал дипломатический кризис между двумя странами странами - обмен высылками дипломатов.

Литва, Латвия и Эстония, солидаризируясь с Чехией, также выслали сотрудников российской разведки, работавших под дипломатическим прикрытием. Россия в свою очередь отправила домой двух работников посольства Литвы в Москве и заявляет, что" определит перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия)". Согласно информации российских СМИ, в этот список попадет Литва, Чехия, США и другие страны.

Об отношениях России и Чехии, стран Балтии, России и ЕС мы поговорили с политологом, публицистом, сотрудником Центра российских исследований Бориса Немцова в Карловом университете Александром Морозовым.

- Какая на данный момент политическая ситуация в Чехии?

- Ситуация временно замерла на той точке, когда Кремль выслал 20 дипломатов. Сейчас по комментариям российского МИДа хорошо заметно, что Москва не ожидала ничего вслед за этим. Однако чешское правительство проявило достаточно большое мужество, не испугалось диктата Москвы и встречно ответила ультиматумом, а также высылкой более 60-ти дипломатов.

Таким образом российское посольство в Праге, в отношении которого многие годы в европейской прессе были публикации о том, что это главный штаб российского шпионажа в Европе, оказалось практически разгромлено. Пока что всё остановилось на этой точке. Несмотря на то, что президент Милош Земан выступил с сообщением о рассмотрении двух относительно взрывов на складах в Чехии, премьер-министр Андрей Бабиш и министр внутренних дел Ян Гамачек ещё раз подтвердили, что правительство ориентируется на одну версию, которая установлена расследованием. Напомню, что это расследование провалили сразу три службы. Это была прокуратора край Брно, чешская полиция и контрразведка. Разумеется, что в этом расследовании также принимала участие расследовательская гражданская группа Bellingcat.

- Как в дальнейшем, по Вашему мнению, будут складываться отношения между Чехией и Россией после случившегося расследования и обмена высылкой дипломатов?

- На политическом уровне они будут развиваться очень плохо, что уже очевидно. В российских медиа, которые контролируются Кремлем, идёт откровенная кампания, запутывающая сознание российских граждан. Она одновременно обращена с обвинением и к чешскому правительству при том, что материалы расследования действительно достаточно убедительны. На них определенно должна была быть какая-то иная реакция со стороны Москвы.

Мы знаем, что в таких ситуациях Москва никогда не предлагает какого-то урегулирования. Это было хорошо видно в истории с боингом. Правительство Нидерландов рассчитывало на то, что Москва выступит с идеей компенсации, и на этом вопрос будет улажен. Точно такая же история была и после покушения в Берлине. Возможно, что канцлер Меркель ожидала, что Путин займет иную позицию и будет предпринимать какие-то меры. Однако ничего этого нет, здесь такая же история.

Недавно к этим двум взрывам сейчас добавились ещё четыре в Болгарии, что принимает характер уже не только проблемы между Россией и Чехией, а между всем Евросоюзом. Я думаю, что 25 мая на встрече глав государств Евросоюза это будет обсуждаться, поскольку сейчас может выясниться, что к Болгарии прибавится ещё какая-нибудь страна. Это может стать очень серьезной проблемой.

Я думаю, что здесь в Чехии, в Праге нам не стоит ожидать какого-то нового этапа отношений с Россией. Во-первых, после этих событий один из старост пражского района написал письмо мэру Праги о том, что в этом году, они не допустят въезд никаких ночных волков на 9 мая. Их не допустят не только в центр Праги, что уже давно запрещено, а просто в город. Кроме того пражская мэрия настаивает на том, чтобы та часть территории, которую после 1968 года занимает посольство, была возвращена городским властям, муниципалитету. Это тоже довольно обоснованное требование, но оно достаточно болезненно для Москвы. В советский период после вторжения войск варшавского блока за стеной посольства был занят кусок территории исторического парка под расположение военного лагеря советских войск, которые спустя некоторое время ушли, а территория так и осталась числиться за посольством. Теперь это хотят оспорить. Я думаю, что дальше будет довольно много проблем вокруг этого, но консульские службы безусловно будут работать. Однако, что касается посольства в Москве и в Праге, видимо, будет тот сценарий, о котором говорило чешское правительство. Скорее всего придётся формировать с нуля посольства обеих стран.

- Пока Кремль ведет такую конфронтацию со многими странами Евросоюза. Тем не менее свои вклады и деньги эти люди стараются держать где-то в Западных странах. Не секрет, что в Чехии у российских чиновников довольно много недвижимого имущества. Возможны ли в данной ситуации какие-то санкции и меры со стороны чешских властей?

- Я думаю, что ожидание того, что против собственности людей будут приниматься какие-то политические меры, абсолютно нереалистично. Это нарушило бы нормы Евросоюза о правах на частную собственность. Надо подчеркнуть, что в том случае, если речь идёт о каких-то активах или собственности людей, которые включены Евросоюзом в санкции или же доказана их причастность к токсичным действиям, то, конечно же, в такой ситуации возможны судебные меры, серьезные ограничения, вплоть до ареста активов и собственности. Однако это не вопрос сегодняшнего дня. Глядя на то, как развивается ситуация у Москвы с Евросоюзом, можно предположить, что через год будет поставлен вопрос даже об аресте некоторых активов.

- Как вы полагаете, исследования стран ЕС по изучению и расследованию действий российских властей являются планомерной работой? Или же здесь признак цепной реакции: сначала одни провели расследование, а потом вторые решили сделать также?

- До покушения в Солсбери в 2018 году у расследователей не было ясного представления о составе группы, которая этим занимается. Однако два оперативника военной разведки очень сильно засветились и группа Bellingcat установила паспорта, которые выдавались оперативникам в одно и то же время. Оказалось, что известен состав всех группы.

После 2018 года многие спецслужбы и расследовательские группы занимались проверкой того, где обладатели этих паспортов бывали. Они также пытались вычислить не связано ли это с какими-то криминальными событиями в этих странах. К слову, это были сотрудники специального подразделения, которое занимается действиями на территории зарубежных стран. Вот таким образом и возникло скандальное расследование в Чехии.

Нужно сказать, что для чешского правительство и общества это было неожиданным ударом. Одно дело это попытки влияния, приезжающие "ночные волки" на 9 мая, "бессмертный полк". Это всё вещи, которые остаются в пределах борьбы мнений. Другое дело, выяснить информацию о шести оперативниках, которые находились около подорванного склада. Это было шокирующей информацией, поскольку Чехия обнаружила диверсионную акцию российских спецслужб на своей территории в мирное время. Тем не менее это произошло. Чешского правительство несомненно было к этому не готово. Оно в этот момент активно обсуждало перспективы участия России в тендере на обновление атомной станции и ряд других проектов, которые теперь будут остановлены.

Я думаю и ожидаю, что дальше ещё обнаружатся следы присутствия российских военных оперативников на территории Европы. Это может быть связано не только со взрывами, а, например, с какими-то попытками отравления и другого рода диверсионными действиями.

- Литва с другими странами солидаризировалась и также выслала дипломатов из России, а в ответ домой отправили как дипломатов нашей страны, так и других, которые пошли на эти меры. Также мы услышали о списке недружественных государств. Что это за список? Как к нему относится? Это реальная ответная мера или просто попытка громкого заявления, “размахивания кулаками”, на которой всё и закончится?

- Судя по тому документу, который подписал Путин есть две стороны. Формальная сторона направлена на то, чтобы правительство разделило страны на две группы. Таким образом возникнет список с недружественными странами, о которых должно помнить правительство в принятии каких-то шагов и выстраивании коммуникаций. Второй момент менее значительный и заключается в том, что посольства недружественных стран не смогут принимать на работу российских граждан. Достаточно абсурдная мера, как я они начинают разрастаться как снежный ком. Депутаты государственной думы развивают их дальше, поэтому ждать можно чего угодно.

Если разделить страны, то Кремль может заявить, что в отношении недружественных они ограничат не только экспортные и импортные операции, но, допустим, и студенческий обмен, культурные контакты, режим выезда и въезда. Сейчас это очень сложно прогнозировать, поскольку последние пять лет из Москвы выходит много радикальных и абсурдных решений.

- Каково отношение чехов к этой информации, если оно вообще есть?

- Если бы российский МИД и Кремль не предприняли решения о встречной высылки, которая превосходила все разумные масштабы, то реакция была бы другой. Если бы Кремль промолчал, то позиция чехов в массовом смысле, возможно, качнулась бы даже в пользу симпатии к России. В самой массовой газете провели опрос на тему того, жалеют ли чешские жители, что Кремль объявляет Чехию недружественным государством. 1500 человек огорчены данным заявлением, но 10 000 относятся к тем, кто не жалеет об этом.

Хорошо видно, что в Чехии относятся с юмором и иронией к подобным действиям Кремля. Они видят, что ответная реакция совершенно неадекватная и недружественная. Нужно подчеркнуть, что у Чехии, как и у Литвы уже были осложнены отношения с Россией до этого конфликта. С одной стороны, чешский президент предпринимал различные попытки установления контакта с Москвой, выступал с пророссийскими заявлениями, но с другой стороны, отношения ухудшались. Здесь все относятся с юмором к сложившемуся конфликту, поскольку Москва угрожает, а чехам совершенно не страшно.

- То, что сейчас происходит можно назвать холодной войной?

- Нет, я бы сказал, что квалифицировать это, как холодную войну всё же нельзя, несмотря на то, что возникает глубокий конфликт и взаимная дискоммуникация между Москвой и Евросоюзом, США, а целом с Североатлантическим альянсом. Холодная война была типологически другой по масштабу, по остроте и по той стратегии, которую применяли друг к другу два блока. Москва не может быть участником холодной войны в силу неких обстоятельств. Время и статус России, её место в глобальной политики и экономики изменись. Здесь нужно сказать, что Россия самоизолируется. Это, конечно, своеобразная метафора, но мы хорошо видим, что она движется к статусу Ирана. Конечно, в отношении Ирана нет холодной войны, существуют санкции, переговоры, даже сделки, временами обострение. Примерно к такому положению Путин сейчас движет Россию. Однако сказать, что из этого будет вытекать холодная война, никак невозможно.

- Недавно на выступлении в Европарламенте Жозеп Боррель сказал, что ничего обнадеживающего и хорошего в динамике отношений Евросоюза с Россией ждать не стоит. Это можно считать отрезвлением, поскольку не все страны ЕС солидаризируются с Чехией?

- Это очень важный вопрос. Дело в том, что восприятие российской проблематики в ЕС и отдельных европейских странах на уровне стратегии оставалось иррациональным. В 2014 году война в Украине и российская аннексия Крыма, привели к принятию санкций и определенным резолюциям. Однако, если говорить о стратегии, то страны Европейского Союза не меняли её восприятия с постсоветской России.

Я думаю, что теперь Евросоюзу придется провести некоторую работу с европейскими странами в течение года или же двух, чтобы понять, как дальше взаимодействовать с Москвой. Путин ведет дело к созданию тоталитаризма в России. Однако европейцы всегда ждали, что через 5-7 лет это всё закончится. После обнуления и принятия новой конституции это всё уже никуда не денется, Путин продолжает достраивать своё государство. Такая политика и степень конфронтации со стороны Кремля продлится и дальше. Здесь требуется новая концепция, которая была бы ясна для всех национальных правительств в Европе.

Я думаю, что у Евросоюза нет иного пути в ближайшие десятилетия кроме выработки нового представления о собственной безопасности в отношении Кремля и его деятельности. Также в ЕС должны выработать новое понимание того, как и по каким направлениям сохранять правильное взаимодействие. Европейские гражданские организации или академические структуры наработали огромный опыт по своим направлениям о взаимодействии с Россией. Всё это машинально продолжается в то время, когда уже не может (продолжаться - ред.). Требуется интеллектуальный пересмотр, который, я думаю, скоро будет.

- Как Вы полагаете, это произойдёт в рамках мощного европейского бюрократического и аналитического аппарата или же кто-то возьмёт на себя ведущую роль в выработке этой концепции?

- Всегда есть три группы факторов, которые действуют в такой ситуации. С большими вызовами так справляют все: отдельная страна или же альянс стран. Существуют квалифицированные интеллектуалы, специалисты по внешней политике, которые хорошо помнят историю дипломатии. Они высказывают свои развернутые предложения о том, как это будет построено. Затем их высказывания и концепции обсуждаются в медиа, где принимают участие колумнисты, политические обозреватели, правительство, члены международных сенатов и парламентов. Вот такой понятный механизм, который будет происходить на уровне национальных правительств и на уровне Брюсселя. На мой взгляд, это неизбежно.

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