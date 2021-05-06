В ближайшие дни погода ожидается очень неприятная погода

В четверг днем ожидается облачная погода, время от времени оз-за облаков будет выглядывать солнце. Возможны кратковременные дожди.

В некоторых районах ожидаются дожди с грозами. Будет дуть сильный юго-западный ветер, днем в большинстве районов порывы ветра составят 15–20 м/с. После обеда будет 6–11 градусов тепла. Холоднее всего будет на юго-западе, а теплее на юге страны.

В пятницу ночью ожидаются кратковременные дожди. По-прежнему будет дуть сильный ветер, на севере скорость ветра составит 15–17 м/с. Утром температура составит 1–6 градусов тепла.

В пятницу в первой половине дня ожидаются прояснения, однако с полудня придут облака и с ними - дожди. На севере осадки будут небольшими. На взморье в этот дождливый день будет 8 градусов тепла, в Жемайтии около 9, во многих районах 10–11, на северо-востоке до 12 градусов тепла.

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