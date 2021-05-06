В Рокишкисе конструкции здания при падении зацепили магазин

В Рокишкисе сносили 9-этажный дом. При сносе он стал падать не по плану. Часть конструкций рухнула не на стройплощадку, а на магазин. Это длилось всего мгновение, но его сняли на видео случайные прохожие.

"Это некомпетентность руководителей процесса. Скажем прямо", – сказал встреченный житель Рокишкиса. И сейчас многие опасаются подходить к этому месту.

По словам другого прохожего, до сих пор часть здания висит буквально на волоске. Магазин, на который упали конструкции, временно заделал брешь в стене и продолжает работу.

"Мы долго были закрыты – три месяца не работали, и подобные происшествия ситуацию не облегчают", – сказал владелец магазина Виргиниюса Гаучис.

"Сейчас нормально, вчера (в понедельник) было страшно, а сегодня ничего", - сказал он. Владелец магазина не скрывал, что полуразрушенное здание по соседству хорошие эмоции не вызывает, но если им разрешили работтаь, значит, все в порядке.

"И так видно, что остатки здания выглядят жутко", - заметил он.

Административное здание бывшего машиностроительного завода сносят, поскольку на этом месте появится новый торговый центр.

На видео видно, что все могло закончится куда плачевнее.

"Могли быть и жертвы, пострадавшие, большой материальный ущерб. TСкажем так, худшего удалось избежать", – сказал вице-мэр района Тадас Бараускас.

По данным местных властей, конструкции здания должны были упасть на стройплощадку, а попали в здание магазина. Никто выяснять обстоятельства не будет, поскольку это дело частного субъекта.

"Конечно, мы отнеслись серьезно. К счастью, пострадавших нет, только нанесен ущерб имуществу. Подрядчик взял вину на себя. По моим данным, говорят о компенсации ущерба", – сказал пресс-сектретарь LIDL Lietuva Валдас Лопета.

Магазин работает по графику. Когда он работает, работы по сносу не проводят. За простой магазину заплатят, как и за поврежденную стену.

Так в Рокишкис в этом году придет новый торговый центр.

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