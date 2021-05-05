Верховный суд Литвы вернул на пересмотр дело об избиении и попытке изнасилования несовершеннолетней

Верховный суд Литвы принял решение по резонансному делу об избиении и попытке изнасилования несовершеннолетней девушки в Юрбаркском районе, он постановил, что суды, приговорившие обвиняемого Мантаса И. к условному сроку, приняли необоснованное решение. Адвокат пострадавшей Миндаугас Василяускас сказал, что это первый шаг к справедливому процессу.

Суд назначил Мантасу И. наказание в виде 3 лет и 4 месяцев условного срока за жестокое избиение и попытку изнасилования девушки. Не назначать реальный срок суд решил, поскольку признал его раскаяние искренним. Однако на самом деле даже вину свою Мантас И. признал только под давлением доказательств, до этого он все отрицал.

Поэтому ВСЛ признал его признание неискренним.

Дело должен будет пересмотреть суд апелляционной инстанции.

"Признание осужденного было формальным и обусловлено статьей УК об рассмотрении дела в упрощенном порядке", – констатировал судья Аурелиюс Гутаускас.

"Суд первой инстанции не исследовал все доказательства и все обстоятельства дела, а апелляционный суд эту ошибку не исправил", – сказал судья.

Адвокат пострадавшей сказал: "Мы положительно оцениваем решение ВСЛ, как первый шаг к справедливому процессу".

Василяускас убежден, что справедливым в этом деле может быть лишь реальный срок лишения свободы.

Адвокат обвиняемого Эдгарас Яутакис комментировать принятое решение отказался.

DELFI напоминает, что преступление было совершено 25 мая 2019 г., когда ученики 10 класса праздновали выпускной в усадьбе сельского туризма. Сначала все было хорошо, с несовершеннолетними был совершеннолетний человек.

Ситуация изменилась, когда в усадьбу приехали молодые люди, приглашенные школьницами. В числе приехавших был и Мантас И.

26 мая утром, в 4.30 ч., в полицию сообщили о том, что нетрезвый (1,12 промилле) молодой человек (2001 г.р.), применив физическое насилие, пытаясь изнасиловать несовершеннолетнюю девушку (2002 г.р.).

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый - сын Юрбаркского политика. На протяжении всего расследования он отрицал свою вину и признался в содеянном только под давлением доказательств.

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