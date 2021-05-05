После холодного периода придет настоящее лето – местами воздух прогреется до 23 градусов тепла

Прогнозы показывают, что в начале следующей недели в стране ожидается волна тепла, сказала представитель Gismeteo.lt Ауксе Лапинскайте. По ее словам, похоже, прогноз сбудется.

Правда, представитель Gismeteo.lt сказала, что пока сложно точно сказать, какой будет температура – данные могут меняться.

"Но будет на самом деле теплее, чем на этой неделе. В ближайшие дни температура почти не изменится, ожидаются осадки", – указала Лапинскайте.

По ее словам, в четверг будет прохладнее, чем в среду.

"Ночью в большинстве районов ожидаются осадки, особенно интенсивные осадки прогнозируют на востоке страны и на юго-востоке. Температура составит 3–7 градусов тепла.

Днем усилится юго-западный ветер, порывы ветра усилятся до 15–20, у моря до 18–22 м/с. Во многих районах ожидаются осадки, местами с грозами", - сказала Лапинскайте.

Она сказала, что в Вильнюсе будет 11, в Каунасе и Паневежисе около 10, в Шяиляй 7, а в Клайпеде 6 градусов тепла.

"В пятницу и в субботу особых перемен не будет – время от времени прогнозируют дожди, будет дуть сильный ветер. Ночью будет 1–5 градусов тепла, местами - заморозки. Днем температура будет примерно такой же как в предыдущие дни. Приятные перемены ожидаются с субботы. Предполагается, что осадки прекратятся. Но в ночь на воскресенье местами прогнозируют заморозки, температура опустится до 1–5 градусов тепла. Днем будет 11–15 градусов тепла", - сказала Лапинскайте.

Еще теплее станет в понедельник.

"Днем будет 17–23 градуса. Согласно нынешним данным, во второй половине недели, возможны осадки, но зимние куртки уже не потребуются. По сравнению с этой неделей будет намного теплее", - сказала Лапинскайте.

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