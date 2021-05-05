Премьер Литвы: не осмелюсь утверждать, что в начале лета карантин будет отменен

С 24 мая 2021 года в Литве начнет действовать "паспорт возможностей". Такое решение в среду, 5 мая, приняло правительство Литвы. "Паспорт возможностей" получат привитые, переболевшие и сдавшие тест на ковид (если ответ будет отрицательным".

Министр экономики и инноваций Аушрине Аррмонайте сказала, что при тестировании на "паспорт возможностей" должен юрисутствовать медработник.

"Сейчас мы с муниципалитетами будем решать, как расширить возможности массового тестирования. Тут потребуется помощь муниципалитетов. Мы не планируем ограничение тестирования", – сказала министр.

Она заметила, что сначала количество мест для тестирования будет ограничено.

"Мы решаем логистику тестирования, решение примем позже. Важно отметить, что если люди не захотят ждать своей очереди, смогут тестироваться частным образом", – сказала Армонайте.

"Паспорт возможностей" побудит жителей тестироваться и прививаться. (…) Он позволит ускорить процесс вакцинации", – заметила министр.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что прививаться от коронавируса можно будет и в аптеках.

Он напомнил, что "паспорт возможностей" получат привитые, переболевшие и получившие отрицательный результат теста (такой паспорт будет действовать 24 ч.). Регистрироваться на тестирование можно по номеру 1808 или на сайте 1808.lt. Платно можно сдать тест в частных клиниках.

После заседания правительства премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что она отрицательно оценивает решение Пакруойского муниципалитета в выходные прививать всех желающих совершеннолетних жителей.

"Это самодеятельность, такого сейчас не должно быть. (…) Пакруоис не такой маленький, чтобы привить всех жителей старше 65 лет. Я считаю, что это поиск самого простого пути", – сказала Шимоните.

Несмотря на то, что с 24 мая начнет действовать "паспорт возможностей", говорят о массовой вакцинации, карантин еще не отзовут, сказала Шимоните.

"Я думаю, что определенные ограничения останутся, будут запрещены большие собрания людей. Но пока рано говорить о каком-то значительном улучшении. Количество случаев в сутки остается большим. Конечно, при более масштабном тестировании потребности в ограничениях снизятся. Но пока не могу прогнозировать, что это произойдет в начале лета", – сказала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!