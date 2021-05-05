Министр экономики и инноваций Аушрине Аррмонайте сказала, что при тестировании на "паспорт возможностей" должен юрисутствовать медработник.

"Сейчас мы с муниципалитетами будем решать, как расширить возможности массового тестирования. Тут потребуется помощь муниципалитетов. Мы не планируем ограничение тестирования", – сказала министр.

Она заметила, что сначала количество мест для тестирования будет ограничено.

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"Мы решаем логистику тестирования, решение примем позже. Важно отметить, что если люди не захотят ждать своей очереди, смогут тестироваться частным образом", – сказала Армонайте.

"Паспорт возможностей" побудит жителей тестироваться и прививаться. (…) Он позволит ускорить процесс вакцинации", – заметила министр.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что прививаться от коронавируса можно будет и в аптеках.

Он напомнил, что "паспорт возможностей" получат привитые, переболевшие и получившие отрицательный результат теста (такой паспорт будет действовать 24 ч.). Регистрироваться на тестирование можно по номеру 1808 или на сайте 1808.lt. Платно можно сдать тест в частных клиниках.

После заседания правительства премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что она отрицательно оценивает решение Пакруойского муниципалитета в выходные прививать всех желающих совершеннолетних жителей.

"Это самодеятельность, такого сейчас не должно быть. (…) Пакруоис не такой маленький, чтобы привить всех жителей старше 65 лет. Я считаю, что это поиск самого простого пути", – сказала Шимоните.

Несмотря на то, что с 24 мая начнет действовать "паспорт возможностей", говорят о массовой вакцинации, карантин еще не отзовут, сказала Шимоните.

"Я думаю, что определенные ограничения останутся, будут запрещены большие собрания людей. Но пока рано говорить о каком-то значительном улучшении. Количество случаев в сутки остается большим. Конечно, при более масштабном тестировании потребности в ограничениях снизятся. Но пока не могу прогнозировать, что это произойдет в начале лета", – сказала она.

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