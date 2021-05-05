В Литву доставлено еще 18 тысяч доз вакцины Moderna

BNS ru.DELFI.lt

В среду в Литву доставили десятую партию вакцины от коронавируса, в нее входят 18 тыс. доз, сообщило Министерство здравоохранения.

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