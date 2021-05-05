Вильнюс сообщает о новом этапе вакцинации: ответы на основные вопросы

Вильнюсский муниципалитет быстро расширяет круг людей, которые могут прививаться от коронавируса. Недавно пригласили жителей из группы старше 45 лет, а сегодня вакцину AstraZeneca предложили работникам крупных столичных компаний, где были зафиксированы очаги болезни. Власти города надеются, что это поможет использовать остатки вакцины Vaxzevria.

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас в Facebook писал, что понимает - эту вакцину жители хотят использовать меньше всего, но он представил аргументы в ее пользу и ответил на возникающие вопросы.

"Мы прекрасно понимаем, что люди меньше всего хотят прививаться вакциной AstraZeneca (хотя она не вызывает никаких сомнений – друг вчера сделал тест на антитела, так после первой дозы AstraZeneca у него показатель 204 – это немало, это защитило его от болезни, когда заболел член семьи). Однако сейчас есть только эта вакцина, поэтому подумайте, точно ли хотите ждать неизвестно сколько другую вакцину. Ситуация с коронавирусом в Вильнюсе неважная.

Мы постоянно ведем переговоры с правительством, его цель ясная и логичная – чтобы как можно больше людей получили первую прививку, поэтому мы договорились пока не делать вторую прививку AstraZeneca раньше (если принять такое решение, то первую прививку получит меньше людей). Но в будущем, возможно, появится такая возможность – давайте для начала привьем как можно больше людей одной дозой AstraZeneca.

Когда предложим AstraZeneca более молодым группам населения? Мы постоянно спрашиваем об этом у правительства и Минздрава, пока на этой неделе возрастную планку не снижаем. Когда решение изменится, информируем", – писал Жукаускас.

Он ответил на следующие вопросы:

Как узнать, подала ли моя компания заявку?

Попробуйте подключиться к системе http://vakcina.vilnius.lt/.

Если вы не можете зарегистрироваться, спросите у руководства компании, подана ли заявка. Мы не будем публиковать списки компаний и отвечать каждому работнику лично.

Если компания допустила ошибку в моем персональном коде, что делать?

Процесс вакцинации сейчас - как большая фабрика, поэтому вручную мы не можем исправить ошибку. Ждите, когда придет время вашей возрастной группы.

Если в ближайшее время в Литву придет вакцина других производителей, смогут ли работники крупных компаний привиться ими?

Нет, регистрация для работников будет закрыта.

Хочу изменить дату второй прививки, как это сделать?

Этот вопрос задают часто, но ответа пока на него нет. Будьте людьми, отнеситесь ко второй прививке, как к дню свей свадьбы – все надо подстраивать под нее, а не наоборот. Поездки, командировки, отпуск, еще что-то – все это надо подстраивать под дату второй прививки, а не наоборот, ведь сейчас именно это один из важнейших этапов. Я понимаю, что бывают запланированные дела, неожиданные болезни, н пока нет другой возможности, и не могу обещать, что она появится. Это не только вопрос технологий (это решаемо), это логистический кошмар – мы не можем менять время прививки, когда не знаем, сколько вакцины получим даже на неделю вперед. Да, есть большая вероятность, что если по какй-то причине вы не попадете на вторую прививку, вам придется заново пройти весь круг вакцинации двумя дозами, поэтому повторяю – вторая прививка это как дата вашей свадьбы, а на свадьбу вы не хотели бы опоздать.

Где мне делать вторую прививку?

После открытия центра вакцинации в Litexpo (проспект Лайсвес, 5): тех, кто прививался первой дозой в Каролинишкес переводят в Litexpo;

с 3 мая в Litexpo прививают и тех, кто получил первую дозу в Шешкинской поликлинике;

еще 3 недели второй раз можно будет привиться в Жормунайском центре вакцинации и в здании Вильнюсского муниципалитета, потом и оттуда вакцинацию перенесут в Litexpo.

Об изменениях вас должны информировать смс-сообщением.

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