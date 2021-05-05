В столичных многоквартирных домах отключат десятки лифтов

В этом году в Вильнюсе планируют отключить 40 лифтов, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей. Больше всего таких лифтов в домах в микрорайонах Жирмунай, Виршулишкес, Каролинишкес и Лаздинай.

Компания Baltijos liftai, которая присматривает за большей частью лифтов в домах столицы Литвы, отмечает, что возраст 500 лифтов составляет 35–56 лет. Около 100 из них в ближайшие несколько лет будут отключены, 40 – отключат в этом году, если администраторы ничего не предпримут для улучшения их состояния.

"О проблемных лифтах мы информируем администраторов заранее", – сказал глава Baltijos liftаi Мантас Ромашка.

Он заметил, что капитальный ремонт или замена остановленного лифта могут потребовать до 6 месяцев. Если же не ждать, когда лифт отключат, все работы отнимают меньше времени - все зависит от того, что за поломка зафиксирована.

По данным компании, в прошлом году в Вильнюсе отключили 30 лифтов, 28 из них уже починили, а 2 еще не начали монтировать. Большая часть жителей этих домов начала обсуждать проблему только после того, как лифты были отключены.

"Там, где жители проявили активность, работы были проделаны быстрее, никаких особых неудобств люди не испытали. В других домах решение проблемы заняло несколько месяцев", – сказал Ромашка, заметив, что производители устанавливают срок эксплуатации лифта продолжительностью в 25 лет (потом проводят экспертизу и ремонтируют лифт или меняют его).

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