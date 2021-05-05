Вильнюс приглашает работников крупных компаний прививаться AstraZeneca

Вильнюс приглашает работников крупных компаний прививаться AstraZeneca (Vaxzevria).

Крупные компании, в которых работает больше 100 человек, подавшие заявки в муниципалитет на вакцинацию своих работников, могут сообщить работникам, что те уже могут регистрироваться на прививку вакциной Vaxzevria на сайте http://vakcina.vilnius.lt/.

По данным муниципалитета, такое решение было принято с учетом больших запасов вакцины и незаполненной смены на выходные в центре вакцинации, размещенном в Litexpo.

"Наш центр вакцинации Litexpo может прививать по 10 000 в день, в эти выходные он будет работать в полную мощность, но не хватает желающих прививаться вакциной Vaxzevria. Поэтому мы решили предложить эту вакцину работникам крупных компаний", – сказала глава администрации муниципалитета Лина Коризнене.

Она акцентировала, что работникам крупных компаний другую вакцину в ближайшее время предлагать не планируют.

"Иными словами у вас есть шанс привиться сейчас или ждать около месяца, когда появится выбор. Предлагаем еже сейчас защитить себя, поскольку первая прививка Vaxzevria дает частичный иммунитет", – сказала Коризнене.

По ее словам, такую же возможность предложили работникам сектора культуры.

Сейчас у Вильнюса есть 20 000 доз вакцины Vaxzevria, которые хочет использовать за выходные. В списках крупных компаний есть около 65 000 работников.

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