Коронавирус в Литве: 1235 новые случаев, скончались 15 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1235 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 15 тыс. 910 молекулярных тестов (ПЦР) и 9222 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 575,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 252 тыс. 699 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 227 тыс. 526 человек, декларированы 181 тыс. 796 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 15 тыс. 178 человек, декларированное число больных составляет 61 тыс. 908.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3993 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8052 смертей.

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