Президент Литвы: изучение событий XX века – ответ на дезинформацию

Научные исследования, которые проводит Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ), являются важным ответом на дезинформацию и фальсификацию истории, заявил президент Гитанас Науседа.

Во вторник на встрече с новым главой центра, историком Арунасом Бубнисом, он подчеркнул важность этого учреждения в сохранении живой исторической памяти, говорится в сообщении президентской администрации.

В нем также отмечается, что на встрече обсуждались перспективы более эффективной деятельности центра, потребность в связанных с этим ресурсах, а также – научная, музейная и мемориальная деятельность центра, актуальные вопросы исследования исторической памяти.

"Литве нужен сильный научный центр, который бы не только осуществлял исследования истории XX века на высоком академическом уровне, но и распространял его результаты широко в мире и в Литве", – сказал руководитель страны.

Как говорится в сообщении, он передал главе центра ожидания общественности по поводу "солидных исследований неоднозначных и болезненных для Литвы событий середины XX века, основанных на объективном и компетентном анализе источников".

"По мнению президента, такие исследования необходимы для ответа на политику дезинформации и фальсификации истории, осуществляемую враждебными силами. Для живой памяти необычайно важно обеспечить популяризацию таких исследований в Литве и за границей", – говорится в сообщении.

Г. Науседа одобрил приоритет нового главы центра по продолжению работ по поиску и идентификации останков жертв Холокоста и репрессивных режимов.

Историк А. Бубнис был назначен главой центра 22 апреля. До этого Сейм уволил с должности гендиректора Адаса Якубаускаса, возглавлявшего ЦИГСЖЛ полтора года.

Решение предложить Сейму уволить директора ЦИГРЖЛ правление парламента приняло после проверки, проведенной специальной рабочей группой. В заключении группы говорится, что А. Якубаускасу не удается обеспечить слаженную работу учреждения, возникает противостояние, а публичное обсуждение ситуации в центре подрывает деловую репутацию учреждения.

А. Якубаускас отмел обвинения и назвал увольнение необоснованным и политически мотивированным.

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