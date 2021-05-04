В больницы с COVID-19 попали несколько сотен детей: некоторые болели очень серьезно

Несмотря на то, что коронавирусом (COVID-19) особенно серьезно болеют люди старшего возраста, в больницах Вильнюса и Каунаса лежали и несколько сот детей с этой болезнью, некоторые болели очень серьезно.

"Большая часть людей болеет легко. Детей госпитализируют, если подозревают дополнительные бактериальные инфекции, если не спадает температура, если у ребенка есть хронические заболевания, при которых нужен присмотр врача", – сказала заведующая детского инфекционного отделения Сантаришкской клиники Инга Ивашкявичене.

"Были и такие дети, которые тяжело болели COVID-19, у нас было 10 таких пациентов, которым назначали кислородную терапию. Не было детей, которых требовалось подключать к аппарату ИВЛ", – прибавила она.

По словам врача, всего с начала пандемии из-за COVID-19 в больнице побывали 498 детей, треть их них была госпитализирована.

По словам Ивашкявичене, количество детей в коронавирусом в Сантаришкес постоянно колеблется, однако больше всего таких пациентов было в декабре-январе. Сейчас в больнице лежат четверо детей с COVID-19.

Представитель Каунасского региона Вайдотас Гурскис сказал, что в Каунасской больнице также лежат четверо детей с ковидом. Один болеет очень серьезно.

"Другим лечение в стационаре требуется из-за других патологий", – заметил врач.

Между тем в отделении интенсивной терапии Каунасской клиники находится один ребенок с тяжелой формой COVID-19.

Всего с начала пандемии в Каунасской больнице лежали 60, а в Каунасской клинике – 21 ребенок.

По данным врачей, в тяжелой форме болезнь переносят дети постарше.

По словам Ивашкявичене, даже после выздоровления дети какое-то время чувствуют слабость, у некоторых из-за COVID-19 "развивается синдром мультисистемного воспаления".

"Тогда поражаются несколько органов, например, сердце, почки, легкие, система кровообращения, центральная нервная система. Такие дети болеют серьезно, проходят лечение в отделении интенсивной терапии", – сказала врач.

"Некоторые родители даже не знают, что их дети до этого болели COVID-19", – заметила она, сказав, что было около 20 таких детей.

Количество госпитализируемых с COVID-19 детей стало расти осенью 2020 года.

"Когда стали применять более жесткие карантинные меры, количество больных детей снизилось, но в последнее время число новых случаев растет", – сказала Ивашкявичене.

По ее словам, возвращение некоторых детей к контактному обучению пока на деятельности больниц особенно не сказалось.

По данным Департамента статистики, во вторник в больницах было 1237 пациентов с COVID-19, 128 из них – в реанимации.

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