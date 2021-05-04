Столичная полиция разыскивает пропавшую без вести женщину

Вильнюсская полиция разыскивает пропавшую без вести Ингу Пчелкину (1982 г.р.).

22 апреля 2021 г. 38-летняя женщина ушла из дома в Вильнюсе и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы светлые до плеч. На женщине была темно-синяя куртка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба связаться со следователем Дарюсом Вишкялисом, тел. (8 5) 271 7703, моб. тел. 8 698 76182, эл. п. darius.viskelis@policija.lt, или звонить по номеру 112.

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