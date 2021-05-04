Руководство страны поздравляет Латвию с 31-ой годовщиной восстановления независимости

Президент и другие официальные лица Литвы во вторник поздравляют Латвию с 31-ой годовщиной восстановления независимости.

Президент Гитанас Науседа от своего имени и от имени граждан Литвы передал поздравление своему коллеге Эгилсу Левитсу. В нем говорится, то Литва и Латвия - не только страны-соседки, но и народы, которые объединяет общая история, балтийские традиции и близость языков, долгий пусть к независимости и стремление к свободе.

"Объединяющие наши страны ценности и совпадающие взгляды на важные вопросы политики, безопасности и экономики обусловили успешный двусторонних диалог, сотрудничество в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора", - говорится в поздравлении Г. Науседы.

Президент также пожелал Латвии и ее народу долгих лет процветания.

Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что восстановление независимости и последующие достижения Латвии являются образцом упорной борьбы за свободу. Глава правительства также подчеркнула важность сотрудничества двух стран.

"Восстановление независимости Латвии и последующие достижения страны являются образцом упорной борьбы за свободу, невзирая на трудности. Сегодня наши народы являются близкими друзьями и союзниками, работающими совместно над усилением ЕС и НАТО, разделяющими ответственность за региональную безопасность, и стремящимися к единой и свободной Европе", - говорится в поздравлении премьера.

"Наше тесное сотрудничество сегодня укрепляют конкретные инициативы, инфраструктурные проекты, экономическое и культурное сотрудничество и личные связи людей. Я рада видеть, что литовцы и латвийцы всё больше интересуются историей, культурой и традициями друг друга, которые во многом похожи. Я уверена, что связи между нашими странами будут только укрепляться", - добавила она.

Поздравления Латвии прозвучали и от спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен.

"Искренне поздравляю и желаю Сейму слаженной и гармоничной работы в целях лучшего будущего для всех жителей Латвии", - написано в поздравлении.

В. Чмилите-Нильсен оценила добрососедские связи Литвы и Латвии.

"С удовольствием вспоминаю мартовский визит в Ригу, мы тесно сотрудничаем и в формате, объединяющем многие страны. Наши страны делятся опытом на разных уровнях, стремясь к общей цели - созданию современного государства, обеспечивающего благополучие своих граждан", - отметила спикер парламента.

4 мая 1990 года Латвия объявила о восстановлении независимости страны от Советского союза.

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