Тепла осталось ждать недолго: с понедельника будет +19

Жители Литвы уже истосковались по теплу. Похоже, ждать осталось недолго. По нынешним прогнозам, 10 мая будет +19, осадков пока не ожидается.

Мокрый снег, снег, дождь – такая погода в последнее время в Литве стала обычным явлением. Однако синоптики прогнозировали, что с середины мая ситуация изменится. Кажется, это правда, на сайте Meteo.lt прогнозируют, что с понедельника воздух местами прогреется до +19, осадков не ожидается.

Напоминаем, какая погода ждет в ближайшие дни. Сегодня ожидается спокойная погода без затяжных осадков. Будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди пройдут на западе и на юге. Воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

5 мая ночью пройдут дожди, днем местами ожидаются кратковременные осадки, местами с грозами. Днем порывы юго-западного ветра достигнут 15–18 м/с. Ночью будет 3–8, днем 11–16, у моря 10 градусов тепла.

6 мая ночью во многих районах пройдут дожди, днем ожидаются кратковременные осадки, местами с грозами. Ночью порывы ветра достигнут 15–18 м/с, днем 15–20 м/с. Ночью будет 2–7, днем 8–13 градусов тепла.

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