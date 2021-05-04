Советник президента: вакцин от COVID-19 достаточно, сейчас критически важна система регистрации

В Литве больше нет недостатка в вакцинах от коронавируса, в настоящее время критически важно располагать эффективной и слаженно работающей системой регистрации людей на прививки, заявил главный советник президента.

"В настоящее время в целом решена проблема нехватки вакцин - этим утром у нас около 220 тыс. неиспользованных доз, так как мы еще получим несколько партий, на следующей неделе будут доставлены крупные партии вакцины Pfizer, - вопрос с нехваткой вакцины в целом решен, теперь мы переходим ко второй фазе - эффективного и быстрого вакцинирования, когда система регистрации и ее слаженная работа имеют критическую важность", - заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas Симонас Крепшта.

"Здесь необходимы срочные решения и ответы от Минздрава", - добавил он.

По словам советника, системы регистрации есть только у крупных городов, а у небольших городов их нет, поэтому они вынуждены формировать живую очередь жителей.

"На самом деле, очень не хватает мощной и слажено работающей системы регистрации на прививки“, – отметил он.

Все самоуправления в настоящее время организуют регистрацию для вакцинирования.

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