Видео взрыва на Klaipėdos mediena: в течение секунды здание развалилось

В понедельник произошел взрыв на клайпедском предприятии Klaipėdos medienа. Пострадали рабочие. В социальных сетях распространяют видео взрыва.

Как видно на видео, через мгновение после взрыва начался пожар и рухнуло здание с биоочистительным оборудованием.

На видео также видно, как работники убегают подальше от места происшествия. Видео было сделано с автомобильной стоянки, автор видео – неизвестен.

Delfi напоминает, что вчера в обед произошел взрыв на предприятии Vakarų medienos grupės Klaipėdos mediena. Предприятие занимается обработкой древесины. Причина несчастья пока неизвестна.

Глава Клайпедской университетской больницы сказал, что двое пострадавших с сильными ожогами находятся в реанимации. Всего в больницы привезли 9 пострадавших.

"Пятеро находятся в реанимации, двое в травматологии. Один получил ожоги 90% тела, другой 33%, однако некоторые ожоги глубокие. У других ожоги 10% тела", – сказал глава больницы Винцас Янушонис. Он заверил, что опасность жизни пострадавших сейчас не грозит. Органы дыхания ни у кого не обожжены.

Заместитель главы Клайпедской полиции Рамунас Шидейкис сказал, что сначала полиция спасала пострадавших. Сейчас начато расследование.

"Мы начали расследование по 176 ст (нарушение правил безопасности труда и здоровья), когда сможем попасть внутрь, проведем другие процессуальные решения", – заметил он.

Глава Клайпедской станции скорой помощи Римвидас Юодвиршис сказал, что все пострадавшие были в сознании. "Семерых доставили в университетскую больницу, двоих в республиканскую. Еще один экипаж дежурит на месте до завершения работ", – сказал он.

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